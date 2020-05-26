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Aktüel

Edirneliler Türk Kızılay personeline balkonlardan alkışla teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:12:16 -
Edirneliler Türk Kızılay personeline balkonlardan alkışla teşekkür etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar, kendilerini Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmayan Türk Kızılay personeline balkonlardan alkış yaparak teşekkür etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesi personeli, kentin birçok noktasında vatandaşları bayram süresince sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret etti.

Vatandaşlar kendilerine maske, çocuklara çikolata ve süt hediye eden personeli balkonlardan alkışladı.

Türk Kızılay personeline bayram süresince ziyaretlerinde, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi uluslararası öğrenciler de destek verdi.

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