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Aktüel

Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:01:36 -
Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının duruşması görüldü.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan O.K, Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı Gürkan, S.Y. ve avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, O.K, Ş.G. ve S.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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