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Aktüel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı
Aktüel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:48:01 -
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 6 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere köyü yakınlarında bir aracı durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı araç, Esetçe beldesinde terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede yapılan aramada araç sürücüsü F.T, saklandığı okul bahçesinde yakalandı.

Şüpheli F.T'nin verdiği ifadeden yola çıkan ekipler, Esetçe beldesi yakınlarında F.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan ve FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen S.Y, V.E, Ş.S.Ö, H.Ö. ile sürücüler F.T. ve F.Ö. gözaltına alındı.

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