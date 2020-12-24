Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 252,9 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 585 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.G., S.G. ve Ü.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.