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Edirne'de şehirlerarası otobüs terminali dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:15:58 -
Edirne'de şehirlerarası otobüs terminali dezenfekte edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de şehirlerarası otobüs terminalinde, yarın başlayacak seferler öncesi dezenfekte edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, haziran ayının ilk haftası itibarıyla yavaş yavaş yerini normalleşme sürecine bırakmasıyla otobüs seferleri de başlayacak.

Edirne şehirlerarası otobüs terminali de başlayacak seferlerle birlikte yaşanacak hareketlilik öncesi, İl Özel İdaresi ekiplerince dezenfekte edildi.

Sabah saatlerinde terminale gelen ekipler, peronlar, kafeteryalar, yolcu bekleme salonu, açık oturma alanları ve firmaların bürolarını dezenfekte etti.

Edirne'de ayrıca normalleşme süreci öncesi 8 ilçe ve 254 köydeki iş yerleri ve sosyal alanlar dezenfekte edildi. Ayrıca bu işletmelere el pülverizatörleri ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.



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