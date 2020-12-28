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Aktüel Edirne'de sağanak etkili oluyor
Aktüel

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:17:44 -
Edirne'de sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, dünden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Son 24 saatte 17 kilogram yağış düşen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Yetkililer Edirne'ye aralık ayında 86 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

- Meriç Nehrinin debisi 2 kat yükseldi

Edirne'de etkili olan yağışlar, kentten geçen nehirlerinin debisini artırdı.

Meriç Nehri'nin debisi son 24 saate 2 kat arttı.

Kirişhane istasyonunda dün yapılan ölçümde, 84 metreküp/saniye olan debi, bugün 160 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

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