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Aktüel Edirne'de Neşet Ertaş ve Zeki Müren anısına konser
Aktüel

Edirne'de Neşet Ertaş ve Zeki Müren anısına konser

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:23:19 -
Edirne'de Neşet Ertaş ve Zeki Müren anısına konser

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Neşet Ertaş ve Zeki Müren anısına sosyal medyadan da canlı yayınlanan "Ustalara Saygı Konseri" düzenlendi.

Keşan ilçesinde Kunduracılar Çarşısı'nda oluşturulan konser alanında Türk Sanat Müziği sanatçısı Sebati Balkan ve saz sanatçısı Orhan Yurdagel, ustaların sevilen eserlerini seslendirdi.

Yurdagel, sazıyla "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Zahidem", "Gönül Dağı", "Garibin Dünyada Yüzü Gülemez", "Yolcu" ve "Mühür Gözlüm" gibi birçok sevilen türküsünü söyledi.

Balkan da Zeki Müren'den, "Sorma Ne Haldeyim", "Şimdi Uzaklardasın", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Büyüleyen Gözlerinle", "Göz Yaşımda Saklısın" ve diğer eserlerinden şarkılar seslendirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında sosyal medyadan canlı yayınlanan konseri birçok kişi izledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Ertaş ve Müren'in Türk müziğinin öncülerinden olduğunu, birçok sanatçı adayının bu ustaları örnek aldığını söyledi.


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