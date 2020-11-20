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Aktüel Edirne'de genç üreticiler kütükte "mantar" yetiştirmeye başladı
Aktüel

Edirne'de genç üreticiler kütükte "mantar" yetiştirmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:29:19 -
Edirne'de genç üreticiler kütükte "mantar" yetiştirmeye başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de köyde yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında, kütükte istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlandı.

Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanan "Alternatif Ürünler Projesi" çerçevesinde ilçeye bağlı Kadıdondurma köyünde genç üreticilere yönelik, köy muhtarlığına ait binada 200 kavak kütüğünden oluşan mantar yetiştirme alanı kuruldu.

Kaymakam İlyas Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçirilen "Kütükte Mantar Yetiştiriciliği" projesiyle üreticilere ek gelir sağlanacağını belirtti.

Mantar yetiştiriciliğinin karlı bir girişim olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretimi büyük bir hızla artan kütük mantarı, iş gücü ve üretim maliyetlerinin düşük olması sebebiyle doğal ortamda katkı maddesi kullanılmadan kolaylıkla üretilebilmektedir. Son dönemlerde oldukça popüler hale gelmiş olan kütük mantarı, sunduğu sağlık olanakları sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Kütük mantarı sağlığımıza oldukça yararlı olan mantar çeşididir. Birçok element ve vitamin yönünden zengin olan mantar, uzman hekimlerin söylediği üzere kanser, beyin, şeker, kalp, damar hastalıkları ve aneminin düşmanıdır."

Proje kapsamında gerekli malzeme ve ürün desteğinin yapıldığını aktaran Öztürk, destekleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çoban, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve İlçe Orman İşletme Şefi Cihan Genç'e teşekkür etti.


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