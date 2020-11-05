  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de çok katlı binaların altındaki iş yerleri denetleniyor
Aktüel

Edirne'de çok katlı binaların altındaki iş yerleri denetleniyor

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar: - "Ticaretin yoğun olduğu kent merkezinde üstü konut, altı ticarethane olan binalarda taşıyıcı sistemlere müdahale edilip edilmediğini denetliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:23:44 -
Edirne'de çok katlı binaların altındaki iş yerleri denetleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çok katlı binaların altında yer alan işyerlerinin taşıyıcı sitemleri, olası deprem ve afetlere karşı denetleniyor.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan çok katlı binaların altında faaliyet gösteren iş yerlerinin taşıyıcı sitemleriyle, kolon ve kirişlerine olası müdahaleleri inceleme altına aldı.

Ayşekadın semtinde denetimlerini sürdüren ekipler, işyerlerinde ve bodrum katlarda inceleme yaptı.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde konut bulunan işyerlerinde sıkı bir denetime başladıklarını söyledi.

İzmir depreminde altında iş yeri olan birçok binanın yıkıldığını belirten Asar, şunları kaydetti:

"Yıkılan binaları gördük ve pek çok vatandaşımız vefat etti. Üzerinde konut bulunan altında ticarethane olan yerlerde taşıyıcı sistemlere müdahale edildiğini, kolonlara ve kirişlere müdahale olduğundan dolayı yıkımların daha kolay olduğunu gözlemledik. Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın da katıldığı denetimlerde bunları gördük. Biz de belediye olarak ticaretin yoğun olduğu kent merkezinde üstü konut, altı ticarethane olan binalarda taşıyıcı sistemlere müdahale edilip edilmediğini denetliyoruz."

Asar, denetimlerde mimari projelere aykırı işlemler yapıldığı tespit edildiğinde binaların mühürleneceğini ve sorumlular hakkında işlem başlatılacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Trabzonspor'da sıcak gelişme
Spor

Trabzonspor'da sıcak gelişme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Abdullah Avcı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay