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Aktüel Edirne'de bir kişi "terör örgütü" yalanını kullanan dolandırıcılara 15 bin lirasını kaptırdı
Aktüel

Edirne'de bir kişi "terör örgütü" yalanını kullanan dolandırıcılara 15 bin lirasını kaptırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:13:25 -
Edirne'de bir kişi "terör örgütü" yalanını kullanan dolandırıcılara 15 bin lirasını kaptırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı diye tanıtarak hesaplarının "terör örgütleri"nce ele geçirildiğini öne süren şüphelilere 15 bin lira yolladı.

Alınan bilgiye göre, iki farklı hattan telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, S.K'ye hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Şüphelilerin yönlendirmeleriyle bankaya giden S.K, belirtilen hesaba 15 bin lira gönderdi.

Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan S.K, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



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