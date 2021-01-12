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Aktüel Edirne'de bakın hangi meslek erbabı aranıyor
Aktüel

Edirne'de bakın hangi meslek erbabı aranıyor

Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, il, merkez ve ilçe köylerinde beton baca elemanları alım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 18:16:00 - 2021-01-12 18:22:15
Edirne'de bakın hangi meslek erbabı aranıyor

Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, il, merkez ve ilçe köylerinde beton baca elemanları alım işini ihaleye çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruda “Edirne İli, Merkez ve İlçe Köylerine Kanalizasyon Beton Baca Elemanları Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir” denildi. Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresinde yapılacak ihaleye 29.01.2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.

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