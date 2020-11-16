  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de at arabalarının yerini triportörler alacak
Aktüel

Edirne'de at arabalarının yerini triportörler alacak

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:19:00 -
Edirne'de at arabalarının yerini triportörler alacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, "At Arabaları Dönüşüyor" projesi kapsamında at arabaları yerine triportörler kullanılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, belediyeye yeni triportörler kazandırıldığını belirtti.

"Çevreci belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, 15 Aralık itibarıyla triportörlerin kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, proje kapsamında at arabaları yerine triportör kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde ilçemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile kazandırdığımız triportörlerimiz gelmeye başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Bakan Yardımcımız Fatma Varank'a, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba'ya ve projede destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Keşan'ımızı hep birlikte geliştiriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!
Dünya

Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC sunucusunun "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine bomba cevaplar verdi. İddialarını yalan..
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

'Anayasa' çalışmas yapmadıklarını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay