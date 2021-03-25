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Oruç Edirne Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Edirne sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Edirne Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Edirne sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dini bize her yıl Ramazan ayında oruç tutmamızı emreder. Her yıl hicri aylardan Ramazan ayı geldiğinde ihtiyatlı bir şekilde oruç tutmaya çalışırız. Oruç tutmak belirli saatler arasında yapılan bir ibadetken, o saatler illere göre değişiklik gösterir. Peki, Edirne Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Edirne sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:49:00 -
Edirne Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Edirne sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Şaban ayının bitmesine günler kala Ramazan ayının da yaklaşmasıyla oruç tutma heyecanı da artıyor. Ramazan ayına bu kadar önem verilmesi şüphesiz ki Kuran- ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde geçmesidir. Ramazan ayı orucuna ilişkin Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.." (Bakara Suresi 183. Ayet). Rabbimiz tarafından verilen bu emri yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, Ankara’nın bu yıl ki imsakiyesini merak etmekte . İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Edirne İmsakiyesi 2021

Edirne ilk sahur 04.58'de ilk iftar 19.59'da olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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