  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi EDHO’de Dayı Korkmaz kimdir? Ahmet Erkut hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

EDHO’de Dayı Korkmaz kimdir? Ahmet Erkut hangi dizilerde oynadı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni transferler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca’nın Çakırbeyli ailesinin lideri olan Hızır Reis Çakırbeyli karakteriyle başrolünde yer aldığı EDHO dizinine Dayı Korkmaz karekteriyle Ahmet Erkut da kaıldı. Peki Ahmet Erkut kimdir? Ahmet Erkut hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:38:00 -
EDHO’de Dayı Korkmaz kimdir? Ahmet Erkut hangi dizilerde oynadı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Ahmet Erkut, Rüzgarlı Sokak adlı dizide Nevzat, karakterine Behzad Ç.dizisinde ise Tekin karakterini oynadı. Daha pek çok yapımda yer alan tiyatro oyuncusu da olan Ahmet Erkut, Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.

Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.

Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?
Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?

Biyografi

Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı!
Dünya

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı! "Bizden daha önemli"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet binasına yönelik baskınlarda bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve bazı eşyalarının çalındığını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay