EDHO’de Dayı Korkmaz kimdir? Ahmet Erkut hangi dizilerde oynadı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Ahmet Erkut, Rüzgarlı Sokak adlı dizide Nevzat, karakterine Behzad Ç.dizisinde ise Tekin karakterini oynadı. Daha pek çok yapımda yer alan tiyatro oyuncusu da olan Ahmet Erkut, Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.

Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.