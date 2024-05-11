“Edep-iffet” sizi niye rahatsız ediyor, TMMOB’cular!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Edep-iffet” sizi niye rahatsız ediyor, TMMOB’cular!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
TMMOB’a bağlı odalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eleştirilere, katkılara açtığı müfredat değişikliğine itiraz ediyorlar..
Oysa müfredat değişikliği, herkesin görüşünün alınması için zaten kamuoyuna duyuruldu..
Ne yazıktır ki, şu an değiştirilmek istenen müfredat, kimseye duyurulmadan yapılmıştı..
Taa Harf değişikliğinden başlayın..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kafatası incelemelerinden devam edin..
Laikliğin Anayasa’ya girmesinden..
12 Eylül darbecilerinin Atatürk ve İnkılap tarihi dersini zorunlu hale getirmelerine kadar..
Hangisi, millete sorulmuştu?
Şimdi millete sorulunca..
Ciyaklıyorlar:
“Laiklik Düşmanı, Bilimi ve Fenni Dışlayan Gerici Bir Eğitim-Öğretim Modeli!”
Laiklik düşmanı derken, izah etseler..
Hangi laiklik?
Başörtünün yasaklanmasına Anayasa Mahkemesi tarafından yıllarca gerekçe yapılan, laiklik mi?
Bugün uygulandığı şekli ile, kimsenin kıyafetine karışılmayan laiklik mi?
Mühendisler hesap adamlarıdır..
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