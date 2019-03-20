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Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, Belçika basınına verdiği röportajda dikkatleri üzerine çekti.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:42
Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık

Belçikalı gazeteci  Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard'a ''Premier Lig'de 7 yıldır oynayan bir arkadaşım var. Mavi formayla her şeyi kazandı ve yeni bir macera arıyor. Bir kulüp onu istiyor, forması beyaz. Ona ne önerirsin?'' şeklinde bir soru sordu.

Soruya cevap veren Hazard, ''Söyle arkadaşına, beyaz formayı seçsin.'' şeklinde yanıt verdi. Bu sözler Ada basınında da yankı buldu.

Zidane'ın Real Madrid'e transferi sonrası dedikodular iyiden iyiye artarken Chelsea'nın İspanyol kulübünden 115 milyon euroluk bir teklif beklediği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:42
  1. Belçika
  2. Hazard
  3. chelsea
  4. Real Madrid

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