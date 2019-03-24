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Eden Hazard'dan Türkiye itirafı: Aptallık ettim

2011 yılında oynanan Belçika-Türkiye maçını bırakarak hamburger yemeye giden yıldız oyuncu Eden Hazard "O gece aptalca bir şey yaptım" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 15:46
Eden Hazard'dan Türkiye itirafı: Aptallık ettim

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, 2011 yılında Türkiye'ye karşı oynadıkları maçtan sonra ailesiyle yediği hamburgerin hikayesini paylaştı. 20 yaşındayken EURO 2012 Elemeleri maçında Türkiye karşısında ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıda oyundan alınan Hazard, teknik direktörü Georges Leekens'in bu kararına sinirlenerek sahayı terk etti.

Hocası 2 maç ceza verdi

Maç devam ederken stattan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte Brüksel'de bir fast-food restoranına giderek hamburger yerken görüntülendi. Hazard'ın hamburger yerken çekilen fotoğrafı Belçika'da gündeme oturmuş ve hocası Leekens'in iki maç ceza vermesiyle sonuçlanmıştı.

"Aptalca bir şey yaptım"

Yıllar sonra yaşananlarla ilgili konuşan Hazard, "O gece aptalca bir şey yaptım. Ancak o hamburgerin hikayesini şimdi şakalaşırken anlatıyorum. Belçika'da efsane olmamı sağlayan şey o hamburger olmuştu" ifadelerini kullandı.

"Endülüs sosu favorim"

Yediği hamburgerdeki sosu çok sevdiğini söyleyen Hazard, "Hamburgerde endülüs sosu kullanıyorlar ve bu daima benim favorim olmuştur. Londra'daki evimde de var ve annemden bazen bana bu sostan getirmesini istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:46
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