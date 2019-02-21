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Edebiyatçı Yazar Akpınar: “Bozlak dinleyen ve dinletenin psikoloğa ihtiyacı olmaz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kütüphanede Edebiyat Atölyesi ve Abdal Şiiri programına katılan Edebiyatçı Yazar Tolga Akpınar, yeni neslin bozlağı bilmediğini söylediği konuşmasında bozlağın haykırış olduğunu ve dinleyenin ve dinletenin psikoloğa ihtiyacı olmadığını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:34
Edebiyatçı Yazar Akpınar: “Bozlak dinleyen ve dinletenin psikoloğa ihtiyacı olmaz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kütüphanede Edebiyat Atölyesi ve Abdal Şiiri programına katılan Edebiyatçı Yazar Tolga Akpınar, yeni neslin bozlağı bilmediğini söylediği konuşmasında bozlağın haykırış olduğunu ve dinleyenin ve dinletenin psikoloğa ihtiyacı olmadığını söyledi.


Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde konuşan Akpınar, “Bozlağı yeni nesil çok fazla tanımıyor. Hepinizin çoluğu-çocuğu torunu var. Bozlak nedir diye sorulduğunda yorum dahi yapamıyorlar. Türküyü dinlemiyorlar ama bozlağı hiç dinlemiyorlar. Bana göre bozlak; bir haykırışı bir içe dönüşü insanın gönlü ile sohbetini derdi ile muhasebesini anlatması açısından dinleyen ve dinleten açısından bozlak bir nevi psikolojik tedavi. Bozlak dinleyen ve dinleten insanın ne psikolog nede psikiyatra ihtiyacı var” dedi.


Kütüphane konferans salonunda düzenlenen etkinlikte bilgilendirme yapan Edebiyatçı Akpınar, bozlak ustası merhum Muharrem Ertaş’ın Zeki Müren ile geçen ve halk arasında yaygın olan bir hikayesini de şöyle aktardı:


Zeki Müren’in Muharrem Ertaş’ı ziyaret ettiğini söylüyorlar. Zeki Müren Muharrem ustanın evine gelmiş. Muharrem ustanın bir türküsünü Zeki Müren okumak istiyor. Müren’e Muharrem Ertaş, ne demek vereyim türküyü kullan cevabını veriyor. Zeki Müren’in telif ücreti teklifi karşısında Muharrem Ertaş’ın ‘ne telifi ağam’ dediği aktarılıyor. Zeki Müren ısrarcı olunca Muharrem Ertaş’ın ‘O zaman kurban olduğum dam akıyor onu yaptır’ dediği halk arasında sıkça konuşuluyor.”


Program yeni nesillerin abdal kültüründen kopmaması adına İbrahim Düğer tarafından seslendirilen şiirlerin okunmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:34
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