Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.

Setler: 17-25, 18-25, 18-25

Süre: 73 dakika (22,25,26)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.