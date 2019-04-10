Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.10 Nisan 2019 Çarşamba 21:09
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.
Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu.
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.
Setler: 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 73 dakika (22,25,26)
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