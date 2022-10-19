  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu
Ekonomi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 21:36:00 -
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu

Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini Harvard Business School İşletme Bölümü’nde tamamlayan Kozlu, iş yaşamına 2003 yılında Lazard Yatırım Bankası’nın New York ofisinde analist olarak başladı. 2005-2015 döneminde The Carlyle Group’un Kuzey Amerika fonunda Bain Capital’in Avrupa fonunda ve Turkven Private Equity’de farklı sektörlerde yatırımlar yönetti. FON YÖNETTİ Kozlu, 2015-2019 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Nef Gayrimenkul ortaklığıyla kurduğu Intus Capital gayrimenkul fon yönetim şirketini yönetti. Aynı süre zarfında Nef Gayrimenkul’ün Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı vazifesini yürüttü. ÖNEMLİ MAKAMLARDA BULUNDU Ocak 2020’de Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Kozlu, ana iş kollarında ve yeni alanlarda yatırım ile satın almalarından sorumlu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Kanyon, Eczacıbaşı-Monrol, E-kart ve Eczacıbaşı Sigorta şirketlerini idare etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23