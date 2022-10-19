Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu

Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini Harvard Business School İşletme Bölümü’nde tamamlayan Kozlu, iş yaşamına 2003 yılında Lazard Yatırım Bankası’nın New York ofisinde analist olarak başladı. 2005-2015 döneminde The Carlyle Group’un Kuzey Amerika fonunda Bain Capital’in Avrupa fonunda ve Turkven Private Equity’de farklı sektörlerde yatırımlar yönetti. FON YÖNETTİ Kozlu, 2015-2019 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Nef Gayrimenkul ortaklığıyla kurduğu Intus Capital gayrimenkul fon yönetim şirketini yönetti. Aynı süre zarfında Nef Gayrimenkul’ün Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı vazifesini yürüttü. ÖNEMLİ MAKAMLARDA BULUNDU Ocak 2020’de Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Kozlu, ana iş kollarında ve yeni alanlarda yatırım ile satın almalarından sorumlu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Kanyon, Eczacıbaşı-Monrol, E-kart ve Eczacıbaşı Sigorta şirketlerini idare etti.