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Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eczacıbaşı Vitra Fabrikası tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen futbol turnuvası bu yıl da büyük katılıma sahne oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 23:29
Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eczacıbaşı Vitra Fabrikası tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen futbol turnuvası bu yıl da büyük katılıma sahne oldu.


Bir aydır devam eden futbol turnuvası oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Final maçından önce Vitra yöneticileri ve eski futbolcular şöhretler gösteri maçında karşı karşıya geldi. ardından final karşılaşmasında Dayıspor ile Sipahioğluspor şampiyonluk karşılaşması oynadı. Karşılaşmayı kazanan Dayıspor turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Dirilişspor olurken en iyi oyuncu ödülünü ise Selman Çınar kazandı. Gecenin kapanışı çok sayıda hediyenin çekiliş yapılarak talihlilere ulaştırılması ile gerçekleştirilmiş oldu. Turnuva hatıra fotoğrafları çekinilmesi ile sona erdi.


Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Eczacıbaşı Vitra Yapı Grup Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy ve Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Osman Vedat Taylan ve Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu tarafından kupa ve madalyaları verildi.


Eczacıbaşı Vitra Yapı Grup Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy yaptığı açıklamada, “Bizim için çalışanlarımızın kaynaşması, sosyal ilişkilerimizin güçlenmesi ve şirkete bağlılığımızın artması için bu tarz turnuvalar büyük önem arz ediyor. O yüzden bizde çalışanlarımıza sembolik de olsa destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Eczacıbaşı Vitra Fabrika Direktörü Tuna Tümer ise çalışanları ile birlikte mesai saatleri dışında güzel vakit geçirmek ve birlik ve beraberliğimizi arttırmak amacıyla bu turnuvaları düzenlediklerini söyledi. Turnuvaya katılan ve emek veren herkese teşekkür etti. Turnuva sonunda sporculara çeşitli ikramlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:29
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