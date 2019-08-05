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Ece’den 2 altın madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ‘45.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
Ece’den 2 altın madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ‘45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda millî formayla iki altın madalya kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün millî masa tenisi sporcusu Ece Haraç, millî formayla madalyalar kazanmaya devam ediyor. 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde Karadağ’ın Podgorica şehrinde düzenlenen ‘45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’na Türkiye damga vurdu. Şampiyonayı ferdîlerde 9, takım maçlarında 2 olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamlayan Türkiye, Büyükler Balkan Şampiyonası tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek, takım halinde ‘Balkan Şampiyonu’ oldu.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ay-yıldızlı formayla mücadele ettiği şampiyonada 1 takım şampiyonluğu ve 1 çiftler şampiyonluğu ile 2 altın madalyanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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