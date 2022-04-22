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Aktüel Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eviyle ilgili yeni iddia!
Aktüel

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eviyle ilgili yeni iddia!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villasını haber vermeden kiraya veren kişinin eski eş Benan Kocadereli olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:14:00 -
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eviyle ilgili yeni iddia!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villasını haber vermeden kiraya veren kişinin eski eş Benan Kocadereli olduğu iddia edildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor. Ece Erken son olarak "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" açıklaması yapmıştı.

Herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi.

Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve "Eski eşi mahkeme olacak dedi. Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi. Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de ortaya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.

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