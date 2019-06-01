Ece Ediz, Avrupa şampiyonu Ece Asude Ediz, Romanya’nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Ece Asude Ediz, Romanya’nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yıldız Boks Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

Kızlar 80 kilo final müsabakasında Ece Asude Ediz, Bulgar rakibi Diyana Al Shaar’ı mağlup ederek altın madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Yağmur Baba ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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