Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...

Yazar Ebubekir Sofuoğlu, dünyada 2017 yılında popüler olan bizde ise iki yıl gibi uzun bir sürenin ardından gündeme gelen FaceApp uygulamasıyla ilgili olarak fişleme uyarısında bulundu. Sofuoğlu, kişisel bilgilerimizin dış güçler tarafından kolayca ele geçirildiğini söyledi.

Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından vatadandaşlara şu sözlerle seslendi:

Bu kadar sazanın olduğu dünyayı sömürmek neden zor olsun ki. Yaşlılık resmin vs nasıl olacak diye milyarlarca dolara yapılamayacak kanunen yasak fişlemeyi, yüz tanımayı herkese kendi rızası ve eliyle yaptırıyorlar. Sazanlar da hala kendi kararımı kendim veririm, demeye devam eder.

Nedir bu FaceApp uygulaması?

Son birkaç günden beri sosyal medyanın yeni bir fenomen uygulaması var. Rus ‘Wireless Lab’ tarafından 2017’de yayınlanan ‘FaceApp’ten bahsediyoruz. En bilinen özelliğiyle ‘yaşlandırma uygulaması’ da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Birkaç dokunuşla kendinizi 70’li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor. Yani para ödemeden eğleniyorsunuz. İşte bu yüzden FaceApp, özellikle son 2-3 günden beri viral bir şekilde patladı. Ünlü ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram’ı açın ve hikâyelere (stories) bölümüne bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

Aldığı izinler kritik

Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, “Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz.” Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor. Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp’in istediği izinleri görebilirsiniz.İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de ‘Gizlilik Sözleşmesi’ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.

"Güvenmemek gerekiyor"

2017 yılında yayınlanmasına rağmen 2 yıl sonra ülkemizde bir hayli popüler hale gelen uygulama, geliştiricileri de bir hayli şaşırtmış durumda.

Facebook'un, birçok kullanıcının verilerini sattığı Cambridge Analytica skandalından sonra hiçbir uygulamaya güvenmemiz gerektiğini, bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

"Siber korsanların eline geçebilir"

Şimdi sizleri FaceApp uygulamasının yayınlandığı yıla, yani 2017'ye götürelim ve hukuk firması Marque Lawyers'ın yönetici ortağı olan Michael Bradley'ın açıklamalarına yer verelim:

''Yüzlerini isimleriyle veya diğer verilerle birlikte uygulamalarla paylaşan kullanıcıları, gelecekte kullanılmak üzere tasarlanmış yüz tanıma sistemleri için oldukça savunmasız hale gelebilir. FaceApp'ın gizlilik politikasına baktığımızda, uygulamayı kullanan kullanıcılar verilerin FaceApp uygulamasına gönderilmesini kabul etmiş sayılıyor. Uygulama ise bu verileri diğer şirketlerle paylaşabileceğini gizlilik politikasında açıkça belirtiyor.

FaceApp eğer ileride başka bir şirkete satılırsa, kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veritabanı da o şirkete satılmış olacak. FaceApp gibi uygulamaları kullanırken, yüz verilerimizin kolaylıkla siber korsanların eline geçebileceğini de unutmamak gerekir.''

Güvenlik şirketlerinden kritik uyarılar

Uygulama ilk yayınlandığında, başta ABD olmak üzere birçok ülkede popüler olmaya başladı. Ancak uygulamanın o yıllarda bir anda popüler olması birçok güvenlik şirketinin de dikkatini çekti.

Kaspersky Lab’daki güvenlik araştırmacısı David Emm,''İnsanlara bir uygulamayı indirmeden ve gizlilik ayarlarını kabul etmeden önce verilerinizin nasıl kullanılabileceğini düşünmeleri ediyoruz.” açıklamasını yaparak, FaceApp uygulamasının tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.