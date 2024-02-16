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Gündem Ebu Ubeyde'den uzun bir aradan sonra ilk mesaj!
Gündem

Ebu Ubeyde'den uzun bir aradan sonra ilk mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 19:32:00 - 2024-02-16 20:08:38
Ebu Ubeyde'den uzun bir aradan sonra ilk mesaj!

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde'den yeni mesaj geldi.

Ebu Ubeyde mesajında küffarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, siyonist İsrail Filistin topraklarından çekilinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

Binlerce direniş savaşçımız savaş noktalarında işgalcileri bekliyor ve elleri tetikte. Son İsrail askeri Gazze Şeridi'nden ayrılana kadar mücadele devam edecek.

Mücahitlerimiz düşman saflarına halkımızın tarihinde benzeri görülmemiş ağır kayıplar verdirdi. Düşman ne zaman güvende göründüğünü düşünse, mücahitlerimiz onlara bedel ödetiyor.

Yayınladığımız sahneler mücahitlerimizin sahada uyguladığı uygulamaların bir parçası olup, bazı sahnelerin yayınını güvenlik nedeniyle ertelemeyi tercih ediyoruz.
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