Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları programı tarafından ebru ve çini üzerine “Sanat Etkinliği” gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları programı tarafından ebru ve çini üzerine “Sanat Etkinliği” gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Geleneksel Türk Sanatları programı öğretim elemanları, ebru ve çininin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek bu sanatlar hakkında bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda öğrencilerin yapmış oldukları ebru ve çiniler kendilerine hediye edildi.

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