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Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi değil!

Sağlıksız gıdalar, genetik yatkınlık, çevresel faktörler gibi nedenlerle daha anne karnından itibaren çocuklar kanser riski üreten faktörlere maruz kalıyorlar. Maalesef bu riskin artmasından birinci derecede sorumlular anne ve babalar. “Bi’şi olmaz..” veya “Elimden ne gelir..” türünden bahaneler, üşengeçlikler çocuklarımızı daha tomurcukken solduruyor...

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi değil!

Her 1 milyon çocuktan 120-140’ı kanser oluyor. Türkiye’de her yıl 2 bin 500 çocuk kanserli hastalara katılıyor. Erken, etkin ve doğru tedavi ile çocuk kanserlerininüstesinden geliniyor. Devlet bedava hizmet veriyor. İyileşme oranı yüzde 70-80’lere çıkabiliyor.

Çocukları anne karnından itibaren kanserden korumak ise anne babalara düşüyor.

BUNLARA DİKKAT!

Kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin rolü inkar edilemez. Ancak çevresel faktörler de kansere yol açabiliyor. Bu çevresel etkenlerden çocukları uzak tutmaya çalışmak, yetişkin yaşta çıkabilecek kanserlerden de koruyabiliyor.

Mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanmayın ve çocuğunuzu ileri teknoloji ürünü televizyonların yakınında uzun süre oturtmayın.

Sigara içmeyin. Böylece çocuğunuza kanserojen taşımamış olursunuz.

Çocuklarınızı gezdirmek için trafiği yoğun alanlara çıkarmayın. Özellikle toksik gazlar zeminden ilk 90 cm’de birikir ve çocuklar bu toksik petrol ürünlerine daha çok maruz kalırlar.

Evde kullandığınız zemin taş, mermer veya ahşap parke olsun.

Halı kullanacaksanız sentetik halılardan uzak durun.

Yer temizliğinde tercihen kokusuz, saf sabun kullanın.

Yataklarda gerçek pamuklu yorgan ve şilte kullanın.

Çocuğunuza plastik oyuncak almayın.

Emzik kullanacaksanız silikon olanları tercih edin. Lateks veya kauçuk olanlar kanserojen nit-rosamin maddesi içerebilir.

Çocuğunuza mümkün olan en uzun süre anne sütü verin.

Çocuğunuzu rafine şeker içeren ürünlerle geç karşılaştırın. Ya da hiç tanıştırmayın.

Çocuğunuzu bol meyve ve sebze ile besleyin. İlk 2 yaşta portakal suyu ve muz tüketiminin kan kanserini azalttığını bildiren çalışmalar var.

D vitamini günümüzde antikanser özelliği vurgulanmaya başlayan bir vitamin. Çocuklarınızın uygun zamanlarda güneşlenmesini sağlayın.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
  1. anne
  2. baba
  3. sağlıklı beslenme
  4. çocuk sağlığı
  5. kanserden korunma

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