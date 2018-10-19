Ebeveynlerin bilmesi gereken 3 dakika kuralı

3 DAKİKA KURALI

Bu kural, çocuğunuzla her gün uzun veya kısa süren ayrılıkların sonunda bir araya gelmeyi telkin eder. Öyle ki; örneğin mağazada iken 5 dakika boyunca birbirinizi görmemiş olsanız bile bu kuralı uygulamalısınız. Kural çok basit. Çocuğun gözleri ile aynı seviyeye inmek ve çocuğa 3 dakika boyunca sarılmak, bu esnada da ayrı kalınan sürede neler olduğunu sormaktır. Çocuğunuzu anaokulundan aldığınızda, okuldan veya işten eve döndüğünüzde bu kuralı uygulamak çok önemlidir.

NEDEN ÖNEMLİ

Psikoloğa göre, çocuğunuz karşılaştıktan sonraki ilk dakikalarda, hatırlayabilecekleri bilgileri söyler. Böylece, ebeveynler çocukları ile ilgili çok önemli şeyleri kaçırmazlar. Aksi durumda çocuklar bütün akşam konuşmaya devam edecekler, her an yeni şeyler hatırlayacaklar. Böyle bir ortamda ebeveynler pek çok şeyi kaçırabilirler çünkü onlar için konuşan çocuk bir gürültüden ibaret olacaktır.