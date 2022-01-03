Yeni yılla birlikte maaş zamları da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Son olarak enflasyon rakamları açıklandı ve memur maaşlarına yapılacak olan artış şekillendi. Peki, ebe maaşı ne kadar arttı?

Ebe maaşı ne kadar oldu 2022 | Ebe maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

Milyonların merakla beklediği 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00’da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Öğretmenler ise açıklanan enflasyonun ardından maaşlarına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ise ek zam açıklaması yapması bekleniyor.

Ebe maaşlarının ne kadar arttığı ise merak konusu. Ebe (9/1) maaşı 5.244TL’den 6.684 TL’ye yükseldi.