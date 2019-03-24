E. Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları sürüyor Ligde 37 puanla 5.

Ligde 37 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı sürüyor.

Ligde son oynadığı Ankaragücü maçını kazanarak Küme düşme korkusunu atan sarı-kırmızılılar, milli arayı kamp yaparak değerlendiriyor. Erol Bulut yönetiminde Antalya Belek’te toplanan Malatya temsilcisinde Kamara dışında eksik bulunmadığı belirtilirken, golcü futbolcunun bugün itibariyle çalışmalara dahil olacağı bildirildi.

Günü sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla geçiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu ifade edildi.

E.Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampında Türkiye dışından bir takımla hazırlık müsabakası oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.