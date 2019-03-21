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E. Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı yarın başlayacak

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını belirterek, "Antalya kampına sakatlıktan çıkan oyuncularımız da katılacak.

21 Mart 2019 Perşembe 12:13
E. Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı yarın başlayacak

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını belirterek, "Antalya kampına sakatlıktan çıkan oyuncularımız da katılacak. Kamara ise doktorların tavsiyesi, bizim de onayımız üzerine 2 gün gecikmeli gelecek" dedi.


Spor Toto Süper Lig’de 37 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, milli ara için verilen 5 günlük iznin ardından yarın Antalya’da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Malatya ekibinde sakatlıkları düzelen Mina ve Bifouma’nın da Antalya kampına katılacağı, İstanbul’da tedavisi süren Kamara’nın ise doktorların tavsiyesiyle çalışmalara 2 gün gecikmeli katılacağı belirtildi.


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya ekibi, yarın Antalya Belek’te toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar 8 günlük kamp sürecinde 1’de hazırlık maçı oynayacak. Malatya ekibinde kamp süreci sakat oyuncuların dönecek olması teknik heyeti memnun ederken, takımdaki forma rekabetini de yeniden kızıştıracak.



“Kamara tedavisi bittikten sonra kampımıza katılacak”


Takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, milli aradan karlı çıkmak istediklerini söyledi. Ravcı, Antalya kampına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını kaydederek, “Takımımız milli araya moralli girdi. Gerek sakatlıklar, gerekse de form düşüklüğünden dolayı 7 haftalık bölümünde galip gelemediğimiz ligde son oynadığımız Ankaragücü’nü kazanarak oldukça rahatladık. Milli arada kendimizi yenileme ve sakatlarımızın yeniden dönmesi bakımından önemli buluyorum. Bu anlamda Mina ve Bifouma çalışmalara katılacak, Kamara ise doktorların tavsiyesiyle 2 gecikmeli katılacak. Kamara’nın bilindiği üzere dizinde ödem var ve tedavisi İstanbul’da devam ediyor. Doktorlarıyla sürekli görüşüyoruz. Bize sakatlığının tedavisine 2 gün daha devam edip, tamamen iyileşmiş şekilde kampa göndermenin doğru olacağını söylediler. Biz de tavsiyeye olumlu yanıt verdik. Kamara tedavisi bittikten sonra kampımıza katılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:13
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