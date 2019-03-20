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E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten yabancı sınırlaması açıklaması

E.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:38
E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten yabancı sınırlaması açıklaması

E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili düşünülen sistemi doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle şu anki 14 sayısı mecburi değil. Yine isteyen istediği kadar yabancı oyuncu alabilir. Belli bir sayıyla sınırlanması ligimizin değerini düşürür diye düşünüyorum” dedi.


Takımdaki son durum ve hedefle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Adil Gevrek, kupa ya da ligde elde edecekleri başarıyla Avrupa’ya gitmek istediklerini söyledi. 7 haftalık galibiyet özlemlerine Ankaragücü karşısında son verdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Gevrek, “Ligin ikinci yarısında istediğimiz sonuçları alamadık ve 7 haftalık bir galibiyet özlemimiz vardı. Bu özlemimize Ankaragücü karşısında son vererek milli araya da moralli girdik. Bu aşamadan sonra kupa ya da ligde elde edeceğimiz başarıyla Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Takımımızda bu potansiyel var. İnşallah Antalya’da yapacağımız kampla da sakat oyuncularımız tekrar takıma dönecekler. Bu da gücümüze güç katacak” dedi.



“Eğer başarısızsak gitmeye, başka bir adayı desteklemeye hazırız”


Gevrek, mayıs ayında yapılacak kongre ile ilgili de konuşarak, şunları söyledi:


“İnşallah kongremizi büyük bir katılımla gerçekleştireceğiz. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hep söyledik, yine söylüyoruz. Eğer başarısızsak gitmeye, başka bir adayı desteklemeye hazırız. Kongre öncesinde daha güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Bu takım Malatya’nın takımı. Kim destek olursa, kim bu ortak paydanın içerisinde olmak isterse kapımız açık.”



“Yabancı oyuncu düzenlemesi doğru değil”


Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili gündemde olan düzenleme kararını doğru bulmadığını da belirten Gevrek, “Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili düşünülen sistemi doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle şu anki 14 sayısı mecburi değil. Yine isteyen istediği kadar yabancı oyuncu alabilir. Belli bir sayıyla sınırlanması ligimizin değerini düşürür diye düşünüyorum. Ne yani, çok yetenekli oyuncular var da bu yabancılar mı oynamalarına engel oluyor? Bu düzenlemenin yerine bence altyapılara daha çok yatırım yapılmalı. Altyapıdan çıkacak oyuncunun dışarıdan gelen yabancı oyuncuların deneyimlerinden faydalanmaları onlara çok şey katacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:38
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