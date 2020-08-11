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Ekonomi

E-ticaret binlerce engelliye umut oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve PTT arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından epttavm.com üzerinden satışa çıkarılan “sanat terapi” ürünleri ilgi görmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:45:00 -
E-ticaret binlerce engelliye umut oldu

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Yaklaşık 28 bin engellinin kaldığı 250’nin üzerindeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projeyle birer sanat terapi merkezine dönüşürken, el emeği göz nuru bu ürünler de engelsiz dijital pazarda yerini aldı.

Ürünler epttavm.com’da

Rehabilitasyonun sanatla buluştuğu bu ürünlere gün geçtikçe rağbet artarken, ürünlere epttavm.com üzerinde yer alan “engelsiz ürünler” sekmesi ya da yine site içerisinde yer alan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü mağazasından ulaşılabiliyor. Proje kapsamında binlerce engelliye umut olduklarını kaydeden ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Engelli vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri rahatça satabildikleri gibi rahatça alışveriş de yapabilmektedirler” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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