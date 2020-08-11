E-ticaret binlerce engelliye umut oldu

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yaklaşık 28 bin engellinin kaldığı 250’nin üzerindeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projeyle birer sanat terapi merkezine dönüşürken, el emeği göz nuru bu ürünler de engelsiz dijital pazarda yerini aldı.

Ürünler epttavm.com’da

Rehabilitasyonun sanatla buluştuğu bu ürünlere gün geçtikçe rağbet artarken, ürünlere epttavm.com üzerinde yer alan “engelsiz ürünler” sekmesi ya da yine site içerisinde yer alan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü mağazasından ulaşılabiliyor. Proje kapsamında binlerce engelliye umut olduklarını kaydeden ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Engelli vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri rahatça satabildikleri gibi rahatça alışveriş de yapabilmektedirler” dedi.