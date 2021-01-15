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Gündem E-Okul not girme sistemi ne zaman kapanacak?
Gündem

E-Okul not girme sistemi ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatiline hazırlık yapan öğrenciler için karne günü yaklaşıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla beraber VBS not girişinin kapanış tarihide merak edilmeye başlandı. Son bir kez notlarını görüntülemek isteyenler e-Okul'a giriyor. Peki, E-Okul not verme sistemi ne zaman kapanacak? VBS ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:22:00 -
E-Okul not girme sistemi ne zaman kapanacak?

Karne gününün yaklaşmasıyla beraber VBS not girişinin kapanış tarihide merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla karnelerini almayı bekliyor. Son bir kez notlarını görüntülemek isteyenler e-Okul'a giriyor. Peki, E-Okul not verme sistemi ne zaman kapanacak? VBS ne zaman kapanacak?

Öğrenciler E-Okul VBS ile birlikte karnelerin verilmesine günler kala başarı belgesi alıp almadıklarını öğrenebiliyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler dijital karne ile karnelerine ulaşabilecek. Öğrenci ve veliler e-Okul sistemi ile not görüntüleme ve devamsızlık sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Peki, E-Okul not verme sistemi ne zaman kapanacak? VBS ne zaman kapanacak?

VBS ne zaman kapanacak?

VBS'nin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık göstermektedir. Fakat not girişlerinin 15 Haziran tarihinden birkaç gün önce kapatılması beklenmektedir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, genellikle 7 24 açık olmaktadır. Ancak bazen bakım ve onarım zamanlarında geçici süreliğine kapatılabilmektedir. E-Okul sistemi karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olacak.

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