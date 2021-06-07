E Nabız aşı randevu al | Korona aşı randevusu nasıl alınır?
E Nabız internetten aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs salgınında uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti. Son olarak öğretmenler ve 50 yaş üstü için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Peki, internetten aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu ekranı
Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 30 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Peki, aşı randevusu nereden alınır?
E Nabız aşı randevu al | Korona aşı randevusu nasıl alınır?
Son olarak yaş farkı gözetmeden öğretmenler aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca 50 yaş üstü vatandaşlar da aşı randevusu oluşturabiliyor. Aşı randevusunu MHRS web sitesi, uygulaması, E Nabız sistemi ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.
E Nabız nedir?
e-Nabız; vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak internet tabanlı servis üzerinde ve telefon aplikasyonunda görüntüleyip yönetebileceği; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sunulan, Türkiye'de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemidir.
E Nabız hangi işlemler yapılabilir? E Nabız üzerinden randevu alabilir, tahlil ve röntgen sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın sağlık durumları, aşı takvimleriyle ilgili de e nabız üzerinden bilgi alabilirsiniz.
E Nabız sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa E devlet üzerinden de sisteme bağlanabilirsiniz. Randevu al seçeneğine tıkladığınızda MHRS’ye yönlendirilip aşı randevusu almanız da mümkün.