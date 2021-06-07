Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 30 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Peki, aşı randevusu nereden alınır?

E Nabız aşı randevu al | Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Son olarak yaş farkı gözetmeden öğretmenler aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca 50 yaş üstü vatandaşlar da aşı randevusu oluşturabiliyor. Aşı randevusunu MHRS web sitesi, uygulaması, E Nabız sistemi ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.

E Nabız nedir?

e-Nabız; vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak internet tabanlı servis üzerinde ve telefon aplikasyonunda görüntüleyip yönetebileceği; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sunulan, Türkiye'de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E Nabız hangi işlemler yapılabilir? E Nabız üzerinden randevu alabilir, tahlil ve röntgen sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın sağlık durumları, aşı takvimleriyle ilgili de e nabız üzerinden bilgi alabilirsiniz.

E Nabız sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa E devlet üzerinden de sisteme bağlanabilirsiniz. Randevu al seçeneğine tıkladığınızda MHRS’ye yönlendirilip aşı randevusu almanız da mümkün.

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