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Yaşam E görüş nasıl yapılır? E görüş ne zaman nasıl yapılır?
Yaşam

E görüş nasıl yapılır? E görüş ne zaman nasıl yapılır?

E görüş nereden yapılıyor? Ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere bazı hükümlüler aileleriyle görüntülü görüşme yapabilecek. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından pek çok kişi, cezaevinde kalan yakınlarıyla nasıl görüşebileceklerini araştırmaya başladı. E görüş nereden nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 10:48:00 -
E görüş nasıl yapılır? E görüş ne zaman nasıl yapılır?

E Görüş ekranı | Adalet Bakanlığı, e-Görüş Projesi'nin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, bayramda aileleriyle görüntülü görüşeceğini bildirdi. Peki, e görüş nasıl yapılıyor?

E görüş nasıl yapılır? E görüş ne zaman nasıl yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-Görüş Projesi'nin pilot uygulamasının devam ettirildiği belirtildi.

Bu kapsamda ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların, kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarının KİOSK cihazları ile karşılanabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutuklular eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını e-Görüş kabinlerinde sağlayabiliyor. Uygulama hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Görüntülü görüşme imkanı, hükümlü yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet verecek. Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamındaki ceza infaz kurumlarında kalanlar Ramazan Bayramı'nda da aileleri ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşma imkanından faydalanmaları amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay arasında iş birliği yapıldı. Bu iş birliği doğrultusunda, Türk Kızılay tarafından Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara telefon kartı dağıtıldı."

Açıklamada, projenin uygulandığı Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Salih Uysal'ın değerlendirmesine yer verildi.

Projeyle çocukların aileleriyle görüntülü konuşma imkanına sahip olduğunu, özellikle ailesi il dışında bulunanlar için iletişim teknolojilerinden faydalanarak önemli bir imkan sağlandığını anlatan Uysal, "Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik. Bu sayede suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, projenin, Ankara'da 22 Ekim 2020'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle tanıtıldığı anımsatıldı.

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