TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Bankalar üzerinden başvurular 31 Ekim, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

e-Devlet TOKİ başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor? e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusunu kim ne zaman yapabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

TOKİ e-Devlet başvurusu nasıl yapılır başvuru sayfası:

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.