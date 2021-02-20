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Yaşam E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan kişiler seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatler için seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Peki, seyahat izni nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 00:50:00 -
E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 yaş üstü vatandaşlar ve aileleri seyahat izin belgesi almayı araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı gereğince, 65 yaş ve üstü vatandaşlar seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemiyor.

E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1. Adım: e-Devlet'e girin. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

2. Adım: Başvurunuzu yapın ve gerekli gerekçenizi belirtin.

3. Adım: Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak.

4. Adım: Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine “Başvurunuz kabul edilmiştir” veya “Başvurunuz ret edilmiştir” şeklinde kısa mesaj ile bilgi verilecek. Bu yüzden E-Devlet’teki telefon numaranızın güncel olduğundan emin olun.

5. Adım: Başvurusu kabul edilen kişiler; otogar ve havalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C. kimlik numarasını ve belgesini göstererek seyahat edebilecek.

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