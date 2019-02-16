E bordro indir e bordro 2019 e devlet sorgulama Şubat 2019 maaş bordrosu

E devletten Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmetinden faydalanabilirsiniz. e-Bordro giriş ve sorgulama | Şubat 2019 maaş bordrosu nereden öğrenilir? Sorusu maaş bordrosu düzenleyenler tarafından sorgulanmakta. E bordro ile maaş bilgilerini öğrenmek isteyen kamuda çalışan devlet memurları e bordro sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki e bordro işlemi nasıl yapılır? Barkodlu bordro nasıl yazdırılır? İşte Şubat 2019 maaş bordrosu detayları.

Maliye Bakanlığı şubat ayının maaş bordrolarını yayınladı. Peki e-Bordro sorgulaması nereden yapılır? İnternetten maaş bordrosu nasıl öğrenilir ve yazdırılır? İşte Şubat 2019 e-bordro sorgulaması... Devlet kurumlarında çalışanlar için şubat ayının maaş bordroları, Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Peki kamu çalışanları e-Bordo sorgulaması nasıl yapar? e-Bordo sistemine nasıl giriş yapılır Şubat ayı maaş bilgileri nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

E bordro maaş nasıl görüntülenir?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarakta 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Barkodlu bordro nasıl yazdırılır?

PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız. Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz. Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız. Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz. Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz. İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

Özel sektörde maaş bordrosu çıkarma işlemi nasıl yapılır?

Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.