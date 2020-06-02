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Aktüel

E-5’teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

E-5 karayolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:57:59 -
E-5’teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

E-5 karayolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul’da trafik yeniden yoğunlaştı. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafik oluşurken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Çağlayan’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden yönde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Uzun kuyruğun oluştuğu trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

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