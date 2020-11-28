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Aktüel Düzceli simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor
Aktüel

Düzceli simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor

Simitçi İsmail Biltaş: - "Amacımız vatandaşlarımıza HES kodunun önemini anlatmak. Müşterilerimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:07:34 -
Düzceli simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin simitçilik yapan İsmail Biltaş, yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla satışlarını Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapıyor.

Kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nde simitçilik yapan İsmail Biltaş (25), HES kodu uygulamasına destek vermek için tezgahına HES kodunun önemini belirten yazılar astı.

Müşterilerinden alışveriş yaparken HES kodu isteyen Biltaş, kodu olmayanlara yardım yardımcı olarak kod almalarını sağlıyor.

- "Fedakarca çalışan ekiplere yardımcı olmak istiyoruz"

İsmail Biltaş, aynı yerde babası ve ağabeyinin de uzun yıllar esnaflık yaptığını söyledi.

Ekiplerin salgınla mücadelede fedakarca çalıştığını vurgulayan Biltaş, "Biz de onlara yardımcı olabilmek için müşterilerimizde hem farkındalık oluşturmak hem de onları HES kodu almaya teşvik etmek amacıyla uygulama başlattık." dedi.

Biltaş, vatandaşlara HES kodunun önemini anlatmayı amaçladığını dile getirerek, "Bazı vatandaşlarımız HES kodu almamış oluyor. Onlara telefondan HES kodu nasıl alınması gerektiği konusunda yardım ediyoruz. Müşterilerimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Müşterilerimizi zorunlu tutmaktan ziyade onlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah hepimiz salgınla mücadelede birbirimize yardımcı oluruz." diye konuştu.


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