Düzce'deki sel felaketiyle ilgili Valilikten açıklama!

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar sonrasında Melenağzı mevki'indeki balıkçı tekneleri hasar görürken fındık bahçeleri de sular altında kaldı.

Vatandaşlar o anları anlattı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak kurtarılan ve getirdikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlar yaşadıklarını

Toyotasa İlkyardım Hastanesi'nde tedavisi devam eden rafting tesisi işletmecisi Davut Pirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Kaç saat su altında, çatılarda kaldık. Kurtarılmayı bekledik. Saat 08.00'e doğru anca ulaşabildiler. Maddi kaybımız büyük. Tesis diye bir şey kalmadı. 15-16 büyükbaş hayvan boğulmuş. Önemli olan can kaybının olmaması." ifadelerini kullandı.

AA Cumayeri muhabiri İsa Keleş ise haber için bölgeye gittiklerinde aniden heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelanda mahsur kaldığını, bölgenin aşağısında kalan yerleşim birimine gittiğini anlatan Keleş, "Orada da 7-8 kişi vardı. Arkadaşlarla bir çatı altında kaldık. Sonra su birden yükselmeye başladı. Su yükselince güvenli olduğunu düşündüğümüz bir evin birinci katına çıktık. Su daha da yükselmeye başlayınca çatıya kadar çıktık." diye konuştu.

"Ev denilen hiçbir şey kalmadı"

Keleş, selin önüne gelen her şeyi götürdüğünü, birçok yerde heyelan meydana geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Karşı evin çatısında 3 kişi mahsur kaldı. Oradakileri de zor kurtardık. Biri suya kapıldı, zor kurtardık. Arkadaşlar onları kurtaralım derken tehlike atlattı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Korkunç bir geceydi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüştüm. Olayın şokundaydık. Saat 08.00 civarı helikopter geldi, orada güvenli alana indi, bizi aldı, Sakarya'ya hastaneye getirdi. Şu anda iyiyim. Hasar çok büyük. Orada ev denilen hiçbir şey kalmadı."

Öte yandan, helikopterle Sakarya'ya getirilerek hastaneye kaldırılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, ikisinin vücudunun bazı yerlerinde doku zedelenmesi ve burkulmalar bulunduğu öğrenildi.