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Aktüel Düzce'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Aktüel

Düzce'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:34:19 -
Düzce'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İlçedeki ormanlık alanda yaralı şahin bulan avcılar, durumu yetkililere bildirdi.

Şahini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun kanadında kırık olduğunu belirledi.

Şahin, ekiplerce götürüldüğü Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Burada korumaya alınan şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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