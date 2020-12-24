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Aktüel Düzce'de sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Aktüel

Düzce'de sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:08:53 -
Düzce'de sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kurulum aşamasında olan bir işletmede etil alkolün saflaştırılarak sahte alkol üretiminde kullanılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, aralarında işletme sorumlusunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve maliye ekiplerince adreste yapılan aramada, 77 bin litre etil alkol ele geçirildi.

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