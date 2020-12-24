Düzce'de sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kamyon dorsesindeki saclar yola döküldü
DÜZCE (AA) - Düzce'de sac yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde seyreden Göksal K. idaresindeki 81 ET 361 plakalı sac yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Ercan Gökkaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonun ön camı kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan Gökkaya, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonun dorsesinden yola saçılan saclar, iş makineleri aracılığıyla kaldırıldı.