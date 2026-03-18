Düzce’de Ramazan Coşkusu Final Yaptı: 'Köyümüzde Ramazan Geceleri' Kıyıköy’de Son Buldu

Kıyıköy’deki kapanış programına İl Genel Meclis Üyeleri Özgür Ören ve Furkan Çavuş ile Kıyıköy Muhtarı Fatih Yüksel de katılarak vatandaşların bayram öncesi sevincine ortak oldu. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği gecede, geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen figürleri Karagöz ve Hacivat sahne aldı. Çocukların neşeli kahkahalarının yankılandığı meydanda, aileler de nostalji dolu anlar yaşayarak Ramazan ayının manevi huzurunu paylaştı.

Ramazan ayı boyunca Düzce’nin farklı noktalarında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren proje hakkında yetkililer şu değerlendirmede bulundu:

"Köyümüzde Ramazan Geceleri" programı kapsamında Ramazan ayı boyunca farklı köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Düzce genelinde bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirten yetkililer, geleneksel değerlerin yaşatılması noktasında bu tür buluşmaların kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.