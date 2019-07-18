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Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:56
Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelannedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Vali Dağlı, helikopterin hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamadığını, Sakarya'ya iniş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Dağlı, bölgeye evleri yakın olan 3 tesis çalışanının da karadan bulundukları yerden alınacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:56
  1. Düzce
  2. Sakarya
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