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Aktüel

Düzce'de kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:05:00 -
Düzce'de kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Ömer Faruk T'nin kullandığı 34 ZN 7548 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Ankara istikametindeki Küçük Melen mevkisinde yana devrildi.

Kazada sürücü Ömer Faruk T. ile aynı aileden Zühre, Zeynep, Dilek ve Enes T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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