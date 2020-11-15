Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Can Oktay G'nin kullandığı 81 ABE 673 plakalı otomobil, Ayazlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi.
Bahçe içinde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki Mehmet Sabri Y, Emirhan Ü. ve İsmail E. yaralandı.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.